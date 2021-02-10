أعلنت الإعلامية شيماء صابر زوجة اللاعب رامى صبرى لاعب نادى إنبى إيجابية مسحة كورونا لزوجها.
و كتبت شيماء صابر عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام :"اللهم إنت الشافى المعافى..دعواتكم لرامى إيجابى كورونا".
و حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.
بدأت المباراة بوقوف لاعبي الفريقين والجهازين الفنيين دقيقة حدادًا على روح الكابتن صلاح مصيلحي المستشار الفني السابق لقطاع الناشئين بنادي إنبي، والذي توفي قبل أيام قليلة.
ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة رامي صبرى نجم إنبي بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.