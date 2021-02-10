رغم تسجيله للمباراة الثالثة.. مصطفى محمد يودع مع جالاتا سراي كأس تركيا من ربع النهائي

فريق ألانيا سبور تقدم بـ 3 أهداف عن طريق بابكار وأوكان في الدقائق 30، 41، 48.
ونجح مصطفى محمد في تقليص الفارق لـ جالاتا سراي بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 84.
وأحرز زميله جيلسون فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 94، لكنه لم يكن كافيًا في الإبقاء على جالاتا سراي بالبطولة.
يذكر أن هذا الهدف هو الثالث لمصطفى محمد تواليًا مع جالاتا سراي منذ انتقاله لصفوف الفريق قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة.
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