أخبار الزمالك.. موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة حرس الحدود.. وتدريبات قوية استعدادا لمولودية الجزائر

نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

رئيس مولودية الجزائر يشيد بحسن استقبال الزمالك

أشاد الدكتور ناصر ألماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، بحسن استقبال نادي الزمالك للبعثة لدى وصولها القاهرة مساء اليوم.

غدًا.. الزمالك يخوض تدريبه الختامي استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدا الخميس، مرانه الختامي على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.

مؤتمر صحفي لـ باتشيكو المدير الفني الزمالك.. غدا

يحضر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس على ستاد القاهرة، وذلك للحديث عن مباراة مولودية الجزائر الجزائري.

استعدادا لمواجهة مولودية.. باتشيكو يركز على رفع معدلات اللياقة للاعبي الزمالك

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رفع معدلات اللياقة البدنية، خلال مران الفريق الجماعي المقام حاليا على ستاد القاهرة الدولي.

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا لمولودية الجزائر

أدى محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران المقام حاليا على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يكشف موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة حرس الحدود

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن النادي لم يتلق أي رد حتى الآن على خطابه بشأن طلب تأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود في كأس مصر يوم 20 فبراير.