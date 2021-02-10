مانشستر سيتي يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد بثلاثية في شباك سوانزي

افتتح كايل والكر التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 30، قبل أن يضاعف ستيرلنج النتيجة لفريقه بهدف ثان في الدقيقة 47.
وأحرز جابريال خيسوس الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 50، ويأتي بعدها هدف سوانزي الوحيد عن طريق ويتيكير في الدقيقة 77.
وكان نادي مانشستر يونايتد قد تأهل أمس لدور ربع النهائي بفوزه على وست هام بهدف نظيف.
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