محافظ الإسماعيلية يزور"الدراويش" لرفع الروح المعنوية قبل لقاء الاتحاد السكندري

حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و يرافقه المهندس أحمد عثمان نائب البرلمان على زيارة فريق نادي الإسماعيلي وذلك لمؤازرتهم وتشجيعهم ورفع الروح المعنوية لهم.
جاء ذلك أثناء تأديتهم مرانهم الأخير قبل لقائهم بفريق الاتحاد بالإسكندرية وأشاد المحافظ بإمكانيات وإرادة الفريق و قدراتهم لتحقيق النصر لعودتهم لسابق عهدهم لإسعاد جماهير النادي الأوفياء مؤكدا أن الإسماعيلي فريق له تاريخ كبير ومر بفترات مختلفة وزاخر بعدد من أقوى اللاعبين القدامي وأثري المنتخبات المصرية بأفضل اللاعبين علي مر تاريخه.
وأوصى المحافظ اللاعبين باستغلال إمكانياتهم و قدراتهم بمباراة الغد متمنيا لهم التوفيق ، كما وعد المحافظ ونائب البرلمان بمكافآت مميزة حال الأداء المميز أمام الإتحاد السكندري.
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