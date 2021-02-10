هدف المباراة الوحيد جاء في توقيت قاتل، حيث تمكن إيهانتشو من تسجيله في الدقيقة 94 أخر دقائق المباراة، ليعبر بفريقه لربع النهائي.
وفي مباراة أخرى، التحق شيفيلد يونايتد بركب المتأهلين لربع النهائي، بفوزه على بريستول سيتي بهدف نظيف.
شارب أحرز هدف اللقاء الوحيد لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 66 من ضربة جزاء، ليؤهل فريقه لدور الـ 8.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد يتأهلان لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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