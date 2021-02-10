ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد يتأهلان لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل نادي ليستر سيتي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على برايتون بهدف نظيف، في دور الـ 16.

هدف المباراة الوحيد جاء في توقيت قاتل، حيث تمكن إيهانتشو من تسجيله في الدقيقة 94 أخر دقائق المباراة، ليعبر بفريقه لربع النهائي.

وفي مباراة أخرى، التحق شيفيلد يونايتد بركب المتأهلين لربع النهائي، بفوزه على بريستول سيتي بهدف نظيف.

شارب أحرز هدف اللقاء الوحيد لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 66 من ضربة جزاء، ليؤهل فريقه لدور الـ 8.