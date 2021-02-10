قدم موقع "دوت الخليج"، عددًا من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها. مؤمن زكريا يدعم لاعبي الأهلي في المونديال: عاوزين البرونزية إصابة رامي صبرى نجم إنبي بكورونا قبل مباراة بالميراس البرازيلى.. هاشتاج البرونزية يا أهلى يتصدر تويتر شوبير ينعى الإذاعى صالح مهران

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. مؤمن زكريا يدعم لاعبي الأهلي في المونديال.. إصابة رامي صبري نجم إنبي بكورونا.. وهاشتاج البرونزية يا أهلي يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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