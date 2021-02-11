أتالانتا يعبر نابولي بثلاثية ويبلغ نهائي كأس إيطاليا
ضرب أتالانتا موعدا مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه نابولي 3 - 1، يوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.
وكان أتالانتا قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة 3 - 1 في مجموع المباراتين، حيث أنتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.
وتقدم أتالانتا عن طريق دوفان زاباتا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف ماتيو بيسينا الهدف الثاني في الدقيقة 16.
وفي الدقيقة 53 سجل هيرفينج لوزانو هدف تقليص الفارق لنابولي، قبل أن يعود بيسينا ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 78.
وتأهل أتالانتا لمواجهة يوفنتوس، الذي تأهل للمباراة النهائية بعد تغلبه على إنتر ميلان بنتيجة 2 - 1 في مجموع المباراتين.
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