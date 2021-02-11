أتالانتا يصعد لـ نهائي كأس إيطاليا بفوزه على نابولي

تأهل نادي أتالانتا لنهائي بطولة كأس إيطاليا، وذلك بفوزه على نظيره نادي نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب نصف نهائي البطولة. افتتح دافنسون زاباتا التسجيل لـ أتالانتا في الدقيقة 10، قبل أن يعادل بيسينا النتيجة لفريق الشمال الإيطالي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 16. وأحرز لوزانو هدف تقليص الفارق لـ نابولي في الدقيقة 56، لكن بيسينا عاد ليسجل الهدف الثالث ويؤمن تأهل فريقه للنهائي في الدقيقة 78 وكانت مباراة الذهاب على ملعب نابولي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين وبذلك يواجه نادي أتالانتا في النهائي، فريق يوفنتوس الذي تأهل بعد إقصائه فريق إنتر

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