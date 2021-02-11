كأس ملك إسبانيا.. إشبيلية يسقط برشلونة ذهابا ويضع قدما في النهائي

حقق نادي إشبيلية الإسباني، فوزا على نظيره برشلونة، بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل هدف إشبيلية الأول المدافع الفرنسي جوليس كوندي في الدقيقة 25، بطريقة رائعة، بعد أن راوغ 3 لاعبين من برشلونة وسددها قوية أرضية على يمين الحارس مارك تير شتيجن.

وأحرز النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش هدف إشبيلية الثاني في الدقيقة 85 من هجمة مرتدة، ورفض الاحتفال بالهدف أمام فريقه السابق.