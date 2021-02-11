أشاد المدرب التركي المخضرم فاتح تريم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا ساري بلاعبه المصري مصطفى محمد بعد مواصلة التألق في مباراته الثالثة.
وشارك مصطفى محمد في مباراته الثالثة مع فريقه التركي الجديد ليسجل الهدف الثالث تواليًا بواقع هدف في كل مواجهة، لكن في مواجهة اليوم خسر فريقه (3-2) أمام ألانيا سبور ليودع كأس تركيا من ربع النهائي.
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال تريم :"مصطفى محمد يواصل تسجيل الأهداف ويمكنه تسجيل المزيد من الأهداف في الفترة المُقبلة".
وأضاف المدرب التركي :"يحصل مصطفى محمد على مكان جيد في مواجهة المرمى، وهو ما زال صغير في السن ويمكنه تعلم الكثير في الفترة المُقبلة، ويمكنه أن يسجل كل يوم عندما يلعب".
وأنهى تريم :"في النهاية لا يهمنا من سيسجل الأهداف طالما فريقنا يفوز، لكننا سعداء بأن اللاعبين الذين تعاقدنا معهم يسجلون الأهداف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يستطيع التسجيل يوميا.. فاتح تريم: على مصطفى محمد الكثير ليتعلمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.