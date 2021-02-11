مفاجأة في تشكيل الأهلي الرسمي أمام بالميراس البرازيلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تشكيل النادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلى المقرر إقامتها غدا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمنافسات كأس العالم للأندية. وقال شلبي خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن تشكيل النادي الأهلي آمام بالميراس البرازيلى كالتالي : محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وياسر إبراهيم، ومحمد هانى فى خط الدفاع، وفى خط الوسط :عمرو السولية، وحمدى فتحى، وأمامهم الثلاثى طاهر محمد طاهر، ومحمد مجدى أفشة، وصلاح محسن، ورأس الحربة محمد شريف.

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