مشاركة محمد صلاح.. شوقي غريب يكشف آخر استعدادات المنتخب الأولمبي للأولمبياد

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، إنه سيتخذ خطوات جادة في الفترة المُقبلة مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤقتًا من أجل مشاركة محمد صلاح مع منتخب بلاده في أوليمبياد طوكيو الصيف المُقبل.

وفي تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" قال شوقي غريب: "أخبرت عمرو الجنايني رئيس لجنة اتحاد الكرة السابق برغبتنا في ضم صلاح في الأوليمبياد، ثم أخبرت أحمد مجاهد الرئيس الحالي بنفس الأمر".

وأضاف غريب :"سنقوم باتخاذ خطوات جادة خلال الفترة المُقبلة من أجل أن نضمن مشاركة محمد صلاح معنا في دورة الألعاب الأوليمبية، ولم نستقر بعد على الثنائي الأخر من المنتخب الأول الذي سينضم إلينا بخلاف صلاح".

ويحق للمنتخب الأوليمبي ضم ثلاثة لاعبين فوق السن (23 سنة) لدعم صفوفه خلال مشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية التي يأمل الفريق المصري خلالها في الحصول على ميدالية وكتابة تاريخ جديد في اليابان.

وعن اختياراته لقائمة الفريق المشارك في طوكيو قال غريب :"المُشاركة الأساسية هي التي تفصل في الاختيارات، ونضع أعيننا على الكثير من اللاعبين الذين لم يكونوا معنا في الفترة السابقة، لكن في النهاية سنضم 18 لاعبا فقط".

وأردف غريب :"رمضان صبحي ما زال هو قائد المنتخب الأوليمبي، فهو لاعب لا يمكن الاستغناء عنه، ومستمر معنا بغض النظر عن عملية انتقاله إلى نادي بيراميدز، فهو لم يستطلع رأيي في الصفقة، ولم نتحدث عنها حتى الآن".

وأنهى غريب :"ما يهمني هو أداء رمضان صبحي، وهو متألق مع فريقه الحالي وسجل عددًا كبيرًا من الأهداف هذا الموسم، وفي النهاية هو لاعب كرة قدم يُنفذ ما يطلبه منه المدير الفني ليقدم أفضل أداء".