لازلت أكرر.. تركي آل الشيخ: لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة بمصر

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حقيقة عودته للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودته عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه.
وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لازلت أعيد وأكرر لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر من قريب او بعيد ولم اتملك اي شركة في هذا الخصوص ... وعلاقتي بالأخ سيف الوزيري العملية منتهية منذ فترة ... لا نية لي بالاستثمار الرياضي في جمهورية مصر الان ولا مستقبلًا ... ارجو تحري الدقة وعدم الالتفات للاشاعات المغرضة ... تركي آل الشيخ اذا عمل شيء يصرح فيه ولايوجد لدي ما أخفيه ... حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكة العربية السعودية وكل بلادنا العربية ... تحياتي".
وكان قد قال مدحت شلبي عبر برنامجه "مساء أون تايم" إنه تواصل مع تركي آل الشيخ لتوضيح حقيقة ما تردد مؤخرًا بعودته مرة أخرى للاستثمار الرياضي في مصر.
ونفى تركي آل الشيخ تمامًا ما تردد لمدحت شلبي حسب قول الأخير، وأنه أمر عارٍ تمامًا من الصحة وأنه لم يحصل على جزء من أسهم شركة استادات كما تردد.facebook
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