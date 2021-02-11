باريس يفوز على كاين بكأس فرنسا ويفقد نيمار قبل أيام مواجهة برشلونة أوروبيا

فاز باريس سان جيرمان، على كاين، بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب مايكل دي أورنانو ضمن مباريات دور الـ64 لكأس فرنسا لكرة القدم.

وسجل مويس كين، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 ، قبل أن يغادر نيمار المباراة في الدقيقة 60 بعد إصابته في الفخذ الأيسر، وشارك كيليان مبابي بدلا منه.