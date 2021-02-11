باريس يفوز على كاين بكأس فرنسا ويفقد نيمار قبل أيام مواجهة برشلونة أوروبيا

فاز باريس سان جيرمان، على كاين، بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب مايكل دي أورنانو ضمن مباريات دور الـ64 لكأس فرنسا لكرة القدم.
وسجل مويس كين، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 ، قبل أن يغادر نيمار المباراة في الدقيقة 60 بعد إصابته في الفخذ الأيسر، وشارك كيليان مبابي بدلا منه.
إصابة نيمار تأتي قبل أيام من مواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كامب نو.
ويدافع باريس سان جيرمان عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعدما فاز على سانت إتيان بهدف دون رد في النهائي ، وفاز باريس سان جيرمان بكأس فرنسا 13 مرة وهو رقم قياسي.
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