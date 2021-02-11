المدير الفني لغزل المحلة: لقاء سيراميكا صعب بسبب غياب 8 لاعبين

قال خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لغزل المحلة، إنه اختار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فريق سيراميكا - المقرر لها غدًا الخميس - على ملعب استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف أن اللقاء سيشهد تغيرات في تشكيل الفريق نظرا لغياب 8 لاعبين من العناصر الأساسية للفريق، وذلك بسبب إصابة محمد سامي وأحمد عادل وإسلام فؤاد، بالإضافة إلى عدم وصول البطاقة الدولية للاعب الإفريقي فرنسيس، فضلًا عن إصابة 4 آخرين بفيروس كورونا، مؤكدًا ثقته في قدرات اللاعبين رغم الغيابات.
وأشار إلى أن اللقاء سيكن صعبًا، وأنه حذر اللاعبين من نشوة الانتصارات، والحذر من أجل حصد الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات والدخول في منطقة الأمان .
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