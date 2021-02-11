رابح ماجر: من الصعب التكهن بطرفي نهائي أفريقيا.. وحظوظ الزمالك والمولودية متساوي

قال رابح ماجر نجم منتخب الجزائر السابق، إن حظوظ فريقي نادي الزمالك ومولودية الجزائر متساوية لما يملكه الفريقان من إمكانيات فنية ولاعبين على مستوى .

الزمالك يواجه مولودية الجزائر، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة الدولي.

وقال ماجر خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "الحظوظ في مباراة الزمالك مع المولودية متساوية، الأبيض فريق كبير وبه لاعبين مميزين، على رأسهم شيكابالا".

وأضاف: "أيضًا الفريق الجزائري يمتلك لاعبين جيدين، الفريقان لديهما طموح، وكما نعلم أن مواجهات الفرق المصرية الجزائرية بها تحد كبير، وإن شاء الله الأفضل يفوز، ونرى مباراة كبيرة".

وتابع: "الأندية المصرية والتونسية والمغربية تسيطر على البطولات في الفترة الأخيرة، أتمنى أن تعود الكرة الجزائرية للمنافسة بقوة على البطولات الإفريقية".

وتابع: "التكهن بطرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم صعب جدا، إن شاء الله الكرة الجزائرية تدخل بقوة في المنافسة، هناك تطور كبير في الأندية الجزائرية وأتوقع ظهورهم بقوة".