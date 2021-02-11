مولودية الجزائر: كان لابد من تغيير مدرب الفريق.. والفوز سيكون للأقوى أمام الزمالك

قال ناصر الماس، رئيس نادى مولودية الجزائر، إن قرار إقالة المدير الفني للفريق كان لا بد منه قبل فوات الأون، خاصة أن المولودية كان يعانى من سوء النتائج في الفترة الأخيرة.
وأضاف رئيس مولودية الجزائر، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2"، أن النادي تعاقد مع مدير فنى جديد سيظهر في مباراة الزمالك بدورى أبطال أفريقيا، ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة في الكرة العربية والأفريقية.
وعن مواجهة الزمالك والمولودية قال رئيس النادى الجزائرى إن اللقاء سيكون صعبا على الفريقين، إلا أن الفوز سيكون للأقوى، فى المباراة التى ستقام بينهما غدا على استاد القاهرة الدولي.
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