ميونخ يحلم بالسداسية على حساب تيجريس بنهائي مونديال الأندية

يسدل الستار على فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2021 بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة على استاد "المدينة التعليمية" أحد الاستادات المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ورغم احتكار أبطال أوروبا للقب مونديال الأندية خلال السنوات الماضية ، وبالتحديد منذ أن توج بايرن نفسه بلقبه الوحيد السابق في البطولة ، لن تكون مباراة الغد نزهة للفريق البافاري في مواجهة الفريق المكسيكي الذي صنع التاريخ بتأهله إلى هذه المباراة وما زال قادرا على تحقيق لمحة تاريخية أخرى في مباراة الغد.

ويستحوذ بايرن بالتأكيد على قدر كبير من الترشيحات لاسيما وأن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية ، كما يقف التاريخ إلى صفه قبل مواجهة الغد.

وإلى جانب الإمكانيات العالية ، يمتلك بايرن طموحا كبيرا للحفاظ على لقب المونديال أوروبيا للنسخة الثامنة على التوالي.

كما يطمح البافاري إلى معادلة الإنجاز التاريخي ، الذي ينفرد به برشلونة الإسباني حتى الآن ، وهو جمع الألقاب الستة (الدوري والكأس وكأس السوبر محليا ودوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية) في آن واحد.

وحقق برشلونة هذه السداسية التاريخية في 2009 ، ولم يستطع أي فريق آخر مضاهاة هذا الإنجاز حتى الآن.

ولكن بايرن أصبح على بعد خطوة واحدة من مضاهاة هذا الإنجاز على الرغم من تأجيل مونديال الأندية إلى شباط/فبراير الحالي بعد الارتباك الذي أصاب الروزنامة الرياضية في 2020 بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وشهد عام 2020 تتويج بايرن بألقاب دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الألماني والأوروبي.

ويستطيع الفريق الآن إضافة لقب مونديال الأندية إلى سجل تتويجاته في موسم 2019 / 2020 الذي كان بالتأكيد موسما مميزا واستثنائيا للفريق.

ولكن الفريق البافاري سيخوض اختبارا صعبا غدا في الصراع على أول لقب له في 2021 ، والذي سيكون السادس له في غضون أقل من عام.

وخاض بايرن مونديال الأندية هذا العام للمرة الثانية فقط في تاريخه فيما كانت المرة السابقة في 2013 عندما توج بقيادة مدربه الجديد وقتها الإسباني جوسيب جوارديولا بلقب البطولة بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي في النهائي.

وكان الفريق توج في موسم 2012 / 2013 بثلاثية تاريخية تحت قيادة مديره الفني الأسبق يوب هاينكس حيث أحرز هاينكس مع الفريق ألقاب دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي قبل أن يرحل عن قيادة الفريق تاركا المسؤولية لجوارديولا.

واستهل بايرن مسيرته في النسخة الحالية من مونديال الأنية بالفوز على الأهلي المصري 2 / صفر في مباراة لم يكن هناك شكوك في تفوق بايرن خلالها ، ولكن فوز الفريق على بطل أفريقيا لم يكن سهلا على الإطلاق.