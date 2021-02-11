انت الان تتابع تفاصيل خبر مباراة الأهلي وبالميراس .. معركة المركز الثالث والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر الجميع مباراة الأهلي وبالميراس فى بطولة كأس العالم للأندية، في إطار مباريات تحديد أصحاب المراكز الثالث والرابع، ويواجه الأهلي نظيره البرازيلي اليوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري، على ملعب المدينة التعليمية بمونديال العالم للأندية قطر 2020، وخاض النادي الأهلي مباراته الأولي أمام نادي الدحيل القطرى، وفاز الفريق المصري بهدف نظيف، ولكنه تلقي هزيمة فى مباراته التالية من فريق بايرن ميونخ بنتيجة هدفين نظيفين، ويخوض الأهلي مباراته اليوم لإقتناص المركز الثالث .

موعد مباراة الأهلي وبالميراس ببطولة كاس العالم للأندية

نعرض عليكم موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، فى بطولة كاس العالم للاندية قطر 2020، حيث تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر اليوم الخميس الموافق 11 فبراير الجارى، بملعب المدينة التعليمية، ويعتبر هذا اللقاء هو الرابع فى تاريخ مواجهات الأهلي للفرق البرازيلية، حيث خسر الأهلي فى مباراة ودية أمام نادى سانتوس بقيادة أسطورة كرة القدم بيليه عام 1973، والمباراة الثانية كانت ضد فريق انترناسيونال عام 2006، وخسر الأهلي بنتجية هدفين لهدف فى بطولة كاس العالم للأندية اليابان 2006، وفى تلك البطولة إستطاع الأهلى إقتناص المركز الثالث، بعد الفوز علي نادي كلوب أمريكا بهدفين نظيفين أحرزهم النجم محمد أبوتريكة، أما المباراة الثالثة كانت أمام فريق كورنثيانز فى بطولة كاس العالم للاندية عام 2012، وخسر الأهلي بنتيجة هدف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

تعرض المباراة على قناة beIN SPORT HD، وقناة الكاس 1 HD، فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر .

تفاصيل مباراة الأهلي وبالميراس

نعرض عليكم جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي وبالميراس، وجميع إستعدادات الفريقين لحظة بلحظة، وكذلك الطاقم التحكيمي وأسماء المعلقين بالقنوات الصوتية المختلفة :

حكم المباراة : ماجيتي نداي

معلق القناة الصوتية الأولى : علي محمد علي

معلق القناة الصوتية الثانية : أحمد الطيب