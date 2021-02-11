أخبار الرياضة .. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة.. أهم أهداف الوزيري بعد توليه مسئولية إستادات.. رسالة تركي آل الشيخ

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تشكيل النادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلى المقرر إقامتها غدا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمنافسات كأس العالم للأندية.

شن أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، هجوما لاذعا لمسئولي اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بعد توجيه الجبلاية التهنئة للنادي الأهلي عقب الخسارة بهدفين نظيفين من فريق بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في قطر.

قال سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الراعية للنادي الأهلي، إن هناك زيادة في رعاية الفريق، بالإضافة إلى تطوير ملعب مختار التتش والقناة الرسمية للفريق.

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حقيقة عودته للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودته عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه قدم مستويات جيدة فى حدود القدرات الفنية أمام فريق بحجم بايرن ميونخ، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر يسعى لختام المونديال بمركز يليق بتاريخه الكبير.