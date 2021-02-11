قال اتحاد تشيلي لكرة القدم، إنه تعاقد مع مارتن لاسارتي القادم من أوروجواي، لتولي تدريب المنتخب، من أجل قيادته للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.
ولعب لاسارتي، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل رينالدو رويدا، في أندية في أمريكا الجنوبية وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، وبدأ مسيرته التدريبية في 1996.
وتولى لاسارتي تدريب ناسيونال وريفر بليت وقادهما للفوز بالدوري في أوروجواي، بالإضافة إلى لقب الدوري المصري مع الأهلي ويونيفرسيداد دي تشيلي.
وسيبدأ المدرب البالغ عمره 59 عاما مسيرته مع تشيلي بمواجهة باراجواي والإكوادور، في مارس في تصفيات كأس العالم.
وتحتل تشيلي المركز السادس بين 10 منتخبات مع تأهل أول 4 فرق مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدير الفني السابق للأهلي يتولى قيادة منتخب تشيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.