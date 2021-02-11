بارتي تفوز علي داريا في مواجهة أسترالية خالصة

عانت آشلي بارتي من تعثر بسيط عندما كانت في طريقها لحسم الفوز قبل أن تستعيد رباطة جأشها لتفوز على مواطنتها الأسترالية داريا جافريلوفا بنتيجة 6-1 و7-6 اليوم الخميس وتبلغ الدور الثالث في أستراليا المفتوحة للتنس.

وتقدمت بارتي، التي نزلت أرض الملعب وهي تضع ضمادة كبيرة على فخذها الأيسر، بنتيجة 5-2 في المجموعة الثانية وامتلكت الإرسال لحسم المواجهة لكنها فقدت إرسالها مرتين بعد أخطاء سهلة لتنجح جافريلوفا، المشاركة ببطاقة دعوة، في مد المجموعة إلى شوط فاصل.

ولحسن حظ بارتي، ارتكبت جافريلوفا خطأين سهلين عند نقطة حسم المجموعة ثم خطأ آخر في نقطة حسم المباراة ليذهب الفوز إلى المصنفة الأولى عالميا.

وبعد الفوز بسهولة في الدور الأول على دانكا كوفينيتش بنتيجة 6-0 و6-0 في 44 دقيقة فقط، قالت بارتي إن المعاناة أمام جافريلوفا تعد أمرا مألوفا بعد الغياب عن أغلب منافسات موسم 2020.

وقالت المصنفة الأولى للصحفيين "أعتقد هذا طبيعي. أعني أني لم ألعب الكثير من التنس في آخر 12 شهرا. بكل تأكيد سأمر بمراحل صعود وهبوط ولا يتعلق ذلك بمستوى التركيز فقط بل بمستواي خلال اللعب أيضا".

وتلعب بارتي من أجل مكان في الدور الرابع أمام إيكاترينا ألكسندروفا وتحلم بأن تكون أول أسترالية تحصد لقب الفردي في ملبورن منذ كريس أونيل في 1978.