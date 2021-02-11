الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يسعى لاقتحام المربع الذهبي عبر بوابة المحلة

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق غزل المحلة في مباراة اليوم أكثر من هدفين لاقتحام المربع الذهبي بجدول ترتيب مسابقة الدوري
وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة غزل المحلة:
حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر.
خط الدفاع: وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار - فابريس نجاه - أحمد محسن.
خط الوسط: ضياء قنديل - عاشور الأدهم - محمد ابراهيم - وينفول كوبينا - صالح جمعة - محمد توني.
خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين - أحمد ياسر ريان - رجب عمران - محمد مسعد - شريف دابو - ميدو جابر.
في المقابل يطمح غزل المحلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سيراميكا كليوباترا، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن غزل المحلة صاحب المركز التاسع.
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