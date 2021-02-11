بايرن يتسلح بحلم السداسية ضد طموحات تيجريس في نهائي مونديال الأندية

يُسدل الستار مساء اليوم الخميس على فعاليات النسخة الحالية، من بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي، في المباراة النهائية على استاد "المدينة التعليمية".

ويستحوذ بايرن بالتأكيد، على قدر كبير من الترشيحات، لا سيما أن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية، كما يقف التاريخ في صفه قبل مواجهة اليوم.

كما يمتلك بايرن طموحا كبيرا، لمعادلة الإنجاز التاريخي الذي ينفرد به برشلونة، حتى الآن، وهو جمع الألقاب الستة (الدوري والكأس وكأس السوبر محليا ودوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية) في آن واحد.

وحقق برشلونة هذه السداسية التاريخية في 2009، ولم يستطع أي فريق آخر مضاهاة هذا الإنجاز، لكن بايرن أصبح على بعد خطوة واحدة من ذلك.

واستهل بايرن مسيرته في النسخة الحالية من المونديال، بالفوز على الأهلي المصري (2/0)، في مباراة لم يكن هناك شكوك في تفوق بايرن خلالها، لكن الانتصار على بطل إفريقيا لم يكن سهلا على الإطلاق.

ورغم ضغط وتوالي المباريات في الفترة الماضية، بسبب الارتباك الذي أحدثته جائحة كورونا في الروزنامة الرياضية، يبدو بايرن حريصا على الفوز بلقب مونديال الأندية.

وأكد مدرب الفريق البافاري، هانز فليك، أن لاعبي خط الوسط، ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز، لن يستطيعا السفر إلى قطر لخوض النهائي، بعد غيابهما عن مباراة الأهلي، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للحجر الصحي.

وعلى الجهة الأخرى، بلغ تيجريس أونال المباراة النهائية، بالفوز على بالميراس البرازيلي (0-1) في المربع الذهبي، الأحد الماضي، ليكتب الفريق المكسيكي التاريخ، حيث أصبح أول بطل لاتحاد كونكاكاف، يتأهل لنهائي مونديال الأندية.

وإذا واصل تيجريس مغامرته، سيصبح أول فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، يتوج باللقب، كما سينهي احتكار القارة الأوروبية للكأس العالمية، منذ 2013.

وقال كارلوس جونزاليس، مهاجم تيجريس: "ما من فريق مكسيكي آخر بلغ نهائي البطولة، لكننا الآن نريد المزيد... حضرنا إلى هنا لرفع الكأس، والآن اقتربنا من تحقيق هذا الهدف، وأصبحت لدينا الشجاعة والحافز".

وبقيادة المدرب ريكاردو فيريتي، الذي يتولى مسؤولية الفريق منذ 2010، توج تيجريس بخمسة ألقاب في الدوري المكسيكي، كما يقضي الأخير أنجح الفترات في مسيرته.

وستشهد مباراة اليوم أكثر من مواجهة خاصة، بين لاعبي الفريقين، لكن أبرزها ستكون بين الفرنسي أندري بيير جينياك، مهاجم تيجريس أونال، الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة، بعدما سجل جميع الأهداف الثلاثة لفريقه، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، صاحب المركز الثاني في القائمة، والذي أحرز هدفي بايرن أمام الأهلي.