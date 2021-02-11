عماد متعب يحذر الأهلاوية من مواجهة بالميراس البرازيلي

وجه عماد متعب، نجم الأهلى الأسبق، رسالة تحذير للفريق الأحمر من خطورة فريق بالميراس البرازيلى الذى يلاقيه اليوم، الخميس، بكأس العالم للأندية فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.



وقال عماد متعب، عبر برنامج شوبير الإذاعى: "مهم للغاية أن يتوج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية اليوم، وسيواجه فريقا صعبا للغاية يملك سرعات هائلة ومهارات فردية كبيرة".

وأضاف: "مباراة بالميراس صعبة للغاية، إحنا واجهنا المدرسة البرازيلية ممثلة فى فريق إنترناسيونال البرازيلى وخسرنا أمامه ولكن نجحنا فى التتويج بالبرونزية وتوج الفريق البرازيلى باللقب وقتها وكان يضم نجوما كبار مثل ألكسندر باتو".



ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى مواجهة قوية اليوم عندما يلعب أمام بالميراس البرازيلى فى إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن نطلق أحداث مباراة الأهلى أمام بالميراس البرازيلى فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على تحديدد صاحب المركز الثالث من مونديال الأندية المقام فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجارى.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى عبر العديد من القنوات المشفرة والمفتوحة، مثل بى إن سبورت 1 المشفرة وبي إن سبورت 1 المفتوحة عبر نايل سات، كما ستذاع عبر قناة الكأس القطرية المشفرة والكأس القطرية المفتوحة أيضا.

ويلعب الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في ظل وجود خبر حزين لجماهير النادي الأهلي وهو حرمان الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لاعبي النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة فى مباراة المركز الثالث بسبب قيامهما باختراق نظام الإجراءات الاحترازية.