نيمار يقترب من الغياب أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة " ليكيب" الفرنسية أن فرصة نيمار في اللحاق بمباراة برشلونة المقبلة، ضعيفة للغاية.
كان نيمار تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة كاين، أمس الأربعاء، بكأس فرنسا، وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وحل كيليان مبابي بديلا له.
ومن المقرر أن تحدد الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، موقف نيمار النهائي من المشاركة أمام برشلونة، حسبما أشارت تقارير صحفية.
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