ورطة إيهاب جلال .. 6 غيابات مؤثرة فى المقاصة قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة من عدد من الغيابات المؤثرة بين صفوفه قبل مواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.

ويفقد المقاصة جهود كلا من هشام محمد ومحمد دسوقي وعاصم سعيد وطه جمعة ومحمد عادل "أمو" وإبراهيم أبواليزيد بسبب الإصابة.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي وضمت القائمة كلًا من "محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وأحمد متعب وحسني فتحي وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وخالد أوتشو وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد أمين "أوفا" وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف".

وخاض فريق المقاصة مساء أمس مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.