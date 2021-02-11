ورطة إيهاب جلال .. 6 غيابات مؤثرة فى المقاصة قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة من عدد من الغيابات المؤثرة بين صفوفه قبل مواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.
ويفقد المقاصة جهود كلا من هشام محمد ومحمد دسوقي وعاصم سعيد وطه جمعة ومحمد عادل "أمو" وإبراهيم أبواليزيد بسبب الإصابة.
وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي وضمت القائمة كلًا من "محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وأحمد متعب وحسني فتحي وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وخالد أوتشو وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد أمين "أوفا" وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف".
وخاض فريق المقاصة مساء أمس مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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