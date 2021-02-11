المركز الثالث يا رجالة.. خالد بيومى يبعث برسالة للاعبى الأهلى

نشر المحلل الرياضي خالد بيومي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب خالد بيومي عبر حسابه بـ"تويتر" قائلا: "بالتوفيق للنادي الأهلي اليوم أمام فريق قوي خشن سريع مهاري يحتاج إلى عمل جاد داخل الملعب، المشكلة الحقيقية للاعبي الأهلي الإجهاد، ثلاث مباريات في أيام قليلة منها مباراة البايرن استنفد فيها مجهودا يساوي الضعف ذهنيا وبدنيا، المركز الثالث يا رجالة".

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، بفوز البايرن بهدفين أحرزهما ليفاندوفسكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.