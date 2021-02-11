قبل ساعات من نهائي مونديال الأندية.. إصابة نجم بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

وذكرت الشبكة الألمانية، أن الفحوصات الطبية، أثبتت إصابة توماس مولر بفيروس كورونا.
يذكر أن بايرن ميونخ أعلن أمس، الأربعاء، عودة جيروم بواتينج مدافع الفريق إلى ألمانيا، بسبب وفاة صديقته السابقة.
وتأهل بايرن ميونخ إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، بينما صعد تيجريس أونال المكسيكي بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بهدف نظيف.
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