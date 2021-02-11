مسحة كورونا لفريق لاڤيينا قبل مواجهة الإسماعيلى في كأس مصر

قام صباح اليوم لاعبو فريق لاڤيينا والجهاز الفني والإداري بعمل مسحة كورونا" كوفيد 19 " بناء على تعليمات اتحاد الكرة وذلك قبل مواجهة الفريق فى دور الـ32 لكأس مصر أمام الإسماعيلى والمحدد لها الأحد المقبل فى الثانية والنصف ظهرا على ستاد السويس.

جدير بالذكر أن فريق لاڤيينا سيسافر إلى مدينة السويس السبت وسيعود م محمود الأسيوطى رئيس مجلس إدارة نادى لاڤيينا من النمسا إلى مدينة السويس لحضور المباراة هو وأعضاء مجلس الإدارة من ارض الملعب .

وكانت قد حسمت قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس مصر المواجهة القادمة لنادى لاڤيينا والتى سيحل فيها ضيفا على فريق الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية .

من جانبه أكد وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لاڤيينا عن سعادته بمواجهة فريق جماهيرى وياتى بعد الأهلى والزمالك فى الجماهيرية والمتابعة وهو ما تمنيته قبل القرعة مواجهة الأهلى أو الزمالك والاسماعيلى لان مواجهة الثلاثى لها مذاق خاص ومتابعة كبيرة لدى أكبر شريحة من جماهير الكرة فى مصر .

وأضاف أتمنى أن يعبر لاعبو لاڤيينا عن إمكانياتهم الحقيقة أمام الدراويش ونقدم للكرة المصرية شهادة اعتماد لفريق ولد عملاقاً وهى فرصة كبيرة للجهاز الفني بقيادة عصام عيد بالتعبير عن فكرة أمام فريق قوى خاصة أن نفس أسلوب لاڤيينا فى اللعب هو ما يتبعه الإسماعيلى فى الكرة الممتعة والإبداع داخل المستطيل الأخضر.

واختتم حبيب تصريحاته قمنا بعقد جلسات مع اللاعبين قبل اللقاء للتعامل النفسى خاصة أن أغلبهم لم يواجة أندية من الدورى الممتاز ونتمنى مساندة جماهير الصعيد عامة وبنى سويف خاصة لنا فى هذا اللقاء الهام.

يذكر أن قد صعد فريق لاڤيينا إلى ترقى القسم الثالث رسميا عقب فوزه على فريق سمسطا برباعية نظيفة أحرزها خالد خلف و عبد الله عزب ووليد موهبة وهشام نيمار بهذا الفوز حقق لاڤيينا 12 نقطة فى المباريات الأربع التى خاضها ووصل للعدد 22 من الأهداف ولم يسكن شباكة سوى هدف وحيد فى المباريات الأربع.

جدير بالذكر أن ترقى الصعود القسم الثالث سيضم فريقان من مجموعة بنى سويف هما لاڤيينا ونجوم مصر إضافة إلى فريقان من مجموعة المنيا لم يتم تحديدهم رسميا حتى الآن وسيقام الترقى بين الفرق الأربعة بنظام الذهاب والعودة ليصعد صاحب المركز الاول فقط لدورى القسم الثالث