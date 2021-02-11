وذكر نادي أولمبيك ليون في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم تعيين يايا توريه في منصب المدرب المساعد.
وكتب توريه عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": العودة إلى أوكرانيا أمر رائع، من أجل مواصلة رحلة التدريب.. شكرًا لأولمبياد دونيتسك على الترحيب الرائع".
وتابع:" أتطلع إلى نقل خبراتي، ومساعدة الفريق، وكذلك مواصلة تعلمي هنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا... يايا توريه مدربا لـ أولمبيك دونيستك الأوكراني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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