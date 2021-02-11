رسميا... يايا توريه مدربا لـ أولمبيك دونيستك الأوكراني

أعلن نادي أولمبيك دونيستك الأوكراني، تعيين النجم الإيفواري يايا توريه لاعب برشلونة وبايرن ميونخ السابق في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.

وذكر نادي أولمبيك ليون في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم تعيين يايا توريه في منصب المدرب المساعد.

وكتب توريه عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": العودة إلى أوكرانيا أمر رائع، من أجل مواصلة رحلة التدريب.. شكرًا لأولمبياد دونيتسك على الترحيب الرائع".