بعثة الأهلي تعود للقاهرة غدا على متن طائرة خاصة

تعود بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي إلي القاهرة غدا علي متن طائرة خاصة بعد المشاركة في مونديال العالم للأندية بالدوحة. ويواجه الأهلي نظيره بالميراس البرازيلى في صراع الحصول علي المركز الثالث بمونديال العالم للأندية. ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لاعبيه راحة سلبية غدا علي ان يعود للتدريبات صباح بعد غدا السبت.

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