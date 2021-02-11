هل يكسر العقدة.. التاريخ يهدد الأهلي قبل مواجهة بالميراس البرازيلى اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مواجهة قوية اليوم عندما يلعب أمام بالميراس البرازيلى فى إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى أمام بالميراس البرازيلى فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على تحديد صاحب المركز الثالث من مونديال الأندية المقام فى قطر خلال الفرة من 4 إلى 11 فبراير الجارى.
ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى عبر العديد من القنوات المشفرة والمفتوحة ، مثل بى إن سبورت 1 المشفرة وبي إن سبورت 1 المفتوحة عبر نايل سات ، كما ستذاع عبر قناة الكأس القطرية المشفرة والكأس القطرية المفتوحة أيضا.
ويلعب الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في ظل وجود خبر حزين لجماهير النادي الأهلي وهو حرمان الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لاعبا النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة فى مباراة المركز الثالث بسبب قيامهما باختراق نظام الإجراءات الاحترازية.
لعب الأهل من قبل مع الفرق البرازيلية في مباراتين رسميتين بكأس العالم للأندية ولم يحقق أي فوز خلال تلك المواجهات وخسرها جميعًا وسجل هدفا وحيدا واستقبل 3 أهداف.
المباراة الأولى للأهلى أمام الفرق البرازيلية عام 2006 وخسر أمام انتر ناسيونال 2-1 في الدور نصف النهائي للبطولة ، وفي عام 2012 خسر أمام كورينثيانز البرازيلي 1-0 في نفس الدور من المونديال
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