خاص.. تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة تيجريس في نهائي مونديال الأندية

ووفقا لمصدر صحفي ألماني متواجد مع بعثة بايرن ميونخ في مونديال الأندية في قطر، فإن بايرن ميونخ سيبدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بافارد - سولي - ألابا - هيرنانديز
خط الوسط" كيميتش - روكا - ساني.
خط الهجوم: جنابري - كومان - روبرت ليفاندوفسكي.
ويفقد بايرن ميونخ لخدمات الثنائي توماس مولر بسبب إصابته بفيروس كورونا وجيروم وبواتينج الذي سافر إلى ألمانيا خلال الساعات الماضية بسبب وفاة صديقته السابقة.
وتأهل بايرن ميونخ إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، بينما صعد تيجريس أونال المكسيكي بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بهدف نظيف.
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