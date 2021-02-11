نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي هي المباراة التي يترقبها محبي وعشاق النادي الأهلي المصري من كل أنحاء العالم مباراة اليوم في تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2021، والتي ستجمع بين الأهلي وبالميراس مساء اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر فبراير من العام 2021.

وسيلعب الأهلي مباراته الأخيرة في كأس العالم للأندية أمام فريق بالميراس البرازيلي، حيث يسعى الأهلي لتحقيق المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، حيث أن النادي الأهلي سبق له وأن فاز بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية عام 2006 باليابان تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، والجيل الذهبي للنادي الأهلي المصري بتواجد محمد أبوتريكة، ووائل جمعة، ومحمد بركات، وعماد متعب، وفلافيو، جيلبرتو، وعصام الحضري، وغيرهم من لاعبي المارد الأحمر في هذه الآونة.

وكان النادي الأهلي قد خسر مباراته الماضية في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق بايرن ميونخ الألماني في مباراة شهدت فوز الفريق الألماني بنتيجة 2-0 على النادي الأهلي.

أبرز غيابات الأهلي عن مباراة اليوم

وسيغيب عن مباراة النادي الأهلي اليوم كل من: التونسي علي معلول بسبب الإصابة التي لحقت به في المباراة الماضية، فيما سيغيب محمود كهربا، وحسين الشحات عن مباراة الأهلي وبالميراس بسبب مخالفتهم للإجراءات الإحترازية للفيفا في هذه البطولة.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبالميراس مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

وستقوم قناة bein SPORTS HD المفتوحة بنقل أحداث مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي اليوم على الهواء مباشرة بتعليق علي محمد علي، على أن يتم إذاعة المباراة فقط بدون الاستديو التحليلي قبل المباراة، إذ أن الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وبالميراس سيتم إذاعته على قناة Bein SPORTS HD1 المشفرة، والتي تنقل كافة أحداث مباريات بطولة كأس العالم للأندية، فيما ستقوم قناة الكأس HD1 بنقل أحداث المباراة عبر شاشتها المفتوحة.