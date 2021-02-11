الدوري المصري.. خالد عيد يعلن تشكيل المحلة لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن خالد عيد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد قليل فى إطار لقاءات الجولة الـ 13 من مناسات الدوري الممتاز . وجاء تشكيل غزل المحلة كالأتى : حراسة المرمى:عمرو شعبان خط الدفاع: محمد فتح الله، هشام عادل ، أشرف سيد، فتحي مبروك خط الوسط: أحمد النادري، محمد عبد القادر، محمود صلاح خط الهجوم: عبده يحيى،بسام ماهر، يحيى حامد

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