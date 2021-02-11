مونديال الأندية.. تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي

ومن المقرر أن يدفع موسيماني بـ محمد مجدي أفشة في مركز الجناح الأيمن.
وسبيدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أيمن أشرف.
خط الوسط: حمدي فتحي - أكرم توفيق - عمرو السولية.
خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا.
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