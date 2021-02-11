مونديال الأندية.. تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الأساسي لمواجهة بالميراس البرازيلي، المقرر لها اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يدفع موسيماني بـ محمد مجدي أفشة في مركز الجناح الأيمن.

وسبيدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - أكرم توفيق - عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا.