3 رسائل عاجلة من رئيس لجنة التخطيط بالأهلي قبل ساعات من مواجهة بالميراس

وجه محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عدة نصائح إلى المدير الفني بيتسو موسيماني، قبل مواجهة بالميراس البرازيلي، مساء اليوم الخميس، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
وكتب رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "انتقادات واجهها موسيماني لمغالاته في الحرص الدفاعي في الشوط الأول أمام بايرن الألماني".
وأضاف: "الخوف أن يتأثر اليوم ويلغي الحرص، ويندفع أمام بالميراس، على اعتبار أن بطل البرازيل ليس ألماني، الحذر مطلوب دون خوف والجرأة ضرورية ولكن بحساب.. لأن الكره بوجهين هجومي حين تستحوذ ودفاعي حين تخسره".
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم عندما يلعب أمام بالميراس البرازيلي في إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن نطلق أحداث مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على تحديد صاحب المركز الثالث من مونديال الأندية المقام في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي عبر العديد من القنوات المشفرة والمفتوحة، مثل بي إن سبورت 1 المشفرة وبي إن سبورت 1 المفتوحة عبر نايل سات ، كما ستذاع عبر قناة الكأس القطرية المشفرة والكأس القطرية المفتوحة أيضا.
ويلعب الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في ظل وجود خبر حزين لجماهير النادي الأهلي وهو حرمان الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لاعبا النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة فى مباراة المركز الثالث بسبب قيامهما باختراق نظام الإجراءات الاحترازية.
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