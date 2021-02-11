تأجيل مباراة كفر الشيخ ودمنهور 24 ساعة بدوري القسم الثاني

قررت لجنة المسابقات فى القسم الثاني باتحاد الكرة تاحيل مباراة كفر الشيخ ودمنهور التى تقام ضمن منافسات مجموعة بحرى 24 ساعة.
وحددت لجنة المسابقات فى القسم الثاني موعدا جديدا لإقامة مباراة كفر الشيخ ودمنهور لتقام يوم الأحد المقبل، بدلًا من السبت باستاد كفر الشيخ.
وارسلت لجنة المسابقات فى القسم الثاني خطابا رسميا الى مسؤولى نادي كفر الشيخ واتحاد دمنهور واخطارهم بالموعد الجديد دون ذكر اسباب تاجيل اللقاء.
يذكر أن قرعة دور ال ٣٢ بكأس مصر أسفرت عن المواجهات التالية:
الأهلى مع النصر
الزمالك مع حرس الحدود
انبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروه
سموحة مع دكرنس
بيراميدز مع العبور
وادى دجلة مع البنك الاهلي
الاتحاد مع النجوم
المقاولون مع بتروجيت
الإنتاج الحربي مع كوكاكولا
الاسماعيلي مع لافيينا
مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون
سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة
أسوان مع سوهاج
الجونة مع كيما اسوان
المصرى مع المنصورة
طلائع الجيش مع القناة
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