الخطيب لن يعود مع بعثة الأهلي للقاهرة

يغادر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي الذي يترأس بعثة فريق الكرة في مونديال الأندية، إلى دولة الإمارات العربية مباشرة.
ولن يعود الخطيب مع الفريق إلى القاهرة غدا، الجمعة، بعدما قرر التوجه إلى دبي للاطمئنان على كريمته وأسرتها هناك.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.
ويجلس علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.
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