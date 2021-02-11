90 دقيقة للتاريخ .. هل يعانق موسيماني مجد جوزيه بكأس العالم للأندية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم عندما يلعب أمام بالميراس البرازيلي في إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على تحديد صاحب المركز الثالث من مونديال الأندية المقام في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي عبر العديد من القنوات المشفرة والمفتوحة ، مثل بى إن سبورت 1 المشفرة وبي إن سبورت 1 المفتوحة عبر نايل سات ، كما ستذاع عبر قناة الكأس القطرية المشفرة والكأس القطرية المفتوحة أيضا.

ويلعب الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في ظل وجود خبر حزين لجماهير النادي الأهلي وهو حرمان الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لاعبا النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة فى مباراة المركز الثالث بسبب قيامهما باختراق نظام الإجراءات الاحترازية.

وبات موسيماني على بعد خطوة واحدة من تكرار أفضل إنجازات جوزيه، بعدما تولى المدرب الجنوب أفريقي قيادة الأهلي قبل 5 أشهر فقط.

وتعد برونزية كأس العالم للأندية الإنجاز الأفضل للأهلي في 5 مشاركات مونديالية سابقة، وقد تحققت في فترة البرتغالي مانويل جوزيه عام 2006.



ولعب موسيماني مع الأهلي في كل البطولات منذ توليه المسؤولية 23 مباراة حقق الفوز في 18 وتعادل في 4 بينما خسر مرة واحدة كانت أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا في لقاء نصف نهائي مونديال الأندية، الإثنين الماضي.