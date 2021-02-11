كأس مصر.. وادي دجلة يتعادل 1/1 أمام البنك الأهلي في الشوط الأول

فرض التعادل الإيجابي بهدف على أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة مع البنك الأهلى والمقامة بينهما فى دور الـ 32 من منافسات كأس مصر .
تقدم وادى دجلة عن طريق لاعبه أنتوى فى الدقيقة انتوى فى الدقيقة 21 ثم تعادل البنك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول .
ويخوض وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : مسعد عوض.
خط الدفاع : خالد رضا، أحمد مجدي، كريم الدبيس وإبراهيم ريعو .
خط الوسط : أحمد سعيد، محمد هلال ، إبراهيم عايش.
خط الهجوم : رودني أنطوي، كالديرون، صالح نصر.
وفى المقابل يلعب البنك الأهلى بتشكيل مكون من : محمود الزنفلي- محمد أحمد محمد " دبش" - محمد جمال بسيوني - عاصم صلاح - أحمد محمود عبد الودود - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - محمد عصام - محمد فخري- لاميرا.
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