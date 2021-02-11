وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الأول بالعريش

وزير الرياضة: نسعى لخلق بيئة رياضية واجتماعية متكاملة لأهالينا في العريش

صبحي: أنشطة وبرامج ومشروعات رياضية متطورة فى المحافظات الحدودية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، فعاليات المهرجان الرياضي الاول بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والذي تنفذه الادارة المركزية للتنمية الرياضية، بالمدينة الشبابية خلال الفترة من ١١ الي ١٣ فبراير الجاري.

تضمنت فعاليات المهرجان مسابقات رياضية لكل من "الرواد، الفتاه والمرأة، الايتام، والمعاقين، وانشطة للكشافة البحرية" من خلال برنامج منشطي الاحياء السكنية، كما سيتم تسليم جوائز عبارة عن دراجات هوائية للفائزين في مسابقات المهرجان، وكذلك تسليم الدراجات الحاصلين عليها من مبادرة دراجتك صحتك بمحافظة شمال سيناء.

وخلال افتتاحه للمهرجان الذي يقام على ملاعب المدينة الشبابية بالعريش، قال وزير الرياضة، ان محافظة شمال سيناء، سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدًا من الانشطة الرياضية، والاجتماعية، والثقافية التي تنفذها الوزارة وتقدمها لأهالينا في محافظة شمال سيناء، مشيرًا الي ان الوزارة تسعى لخلق بيئة رياضية متكاملة وصالحة لممارسة كافة انواع الرياضيات المختلفة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في كل المحافظات الحدودية وفقًا لرؤية القيادة السياسية.

وأضاف صبحي، بأن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تحقيق التوزيع العادل للخدمات والانشطة الرياضيه والشبابيه فى محافظات الجمهورية، مع توفير برامج وانشطة خاصة للمحافظات الحدودية، وباعتبار الرياضة حق أصيل للجميع وحتي تصبح اسلوب حياة لدى جميع المواطنين المصريين، مؤكدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كافة انواع الدعم لأهالينا في العريش.

واوضح صبحي بان الوزارة تسعى إلى تنفيذ عدد من البرامج الرياضية فى المناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجا وذلك فى إطار حرصها على دعم قيم الولاء والانتماء الوطني بين أبناء مصر .

وفي نفس السياق افتتح وزير الرياضة، يرافقة محافظ شمال سيناء معرض للحرف والمشغولات اليدوية لأندية الفتاة، والفن التشكيلي الذي يقيمه مركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تحت اشراف الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.

حضر فعاليات المهرجان كل من الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، و نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ايمان عبدالحابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية.