أكرم توفيق يبدأ اللقاء.. حافلة الأهلي تتحرك إلى ملعب مواجهة بالميراس

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل، إلى ملعب المدينة التعليمية؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة ختامية للاعبين، أعلن خلالها التشكيل الذي سيخوض المباراة والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني ياسر إبراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.
ويجلس علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.
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