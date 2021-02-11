الرياضة

أكرم توفيق يبدأ اللقاء.. حافلة الأهلي تتحرك إلى ملعب مواجهة بالميراس

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تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل، إلى ملعب المدينة التعليمية؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة ختامية للاعبين، أعلن خلالها التشكيل الذي سيخوض المباراة والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني ياسر إبراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

ويجلس علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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