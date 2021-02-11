وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب المدينة التعليمية، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية. وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تشكيل المباراة منذ قليل. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حافلة الأهلي تصل إلى ملعب مواجهة بالميراس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.