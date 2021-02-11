استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.. تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبي الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الزمالك بعض الإطالات، بجانب بعض التدريبات التأهيلية بالكرة، وفقرة سرعات لمدة دقائق، وذلك تحت إشراف باتشيكو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام .

ويستضيف الزمالك نظيره مولودية الجزائر في اللقاء المقرر له غدا الجمعة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.