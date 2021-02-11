نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام تودع الكأس الانجليزية بعد الخسارة من ايفرتون مباراة مثيرة وصعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توتنهام ، خسر فريق “توتنهام هوتسبير” بطولة كأس الاتحاد الانجليزي من فريق “ايفرتون” بنتيجة 5-4 لصالح نادي ايفرتون وذلك ضمن منافسات الدور الثمن نهائي في البطولة وترتيب على ذلك خروج السبررز من كأس الاتحاد الانجليزي.

سيناريوا أحداث مباراة توتنهام وايفرتون

وانتقالا إلى المباراة بدأ الشوط الأول بشكل مثير للغاية ففي البداية تمكن “سبيرز” من أن يحز الهدف الأول أمام “دافينسون سانشيز” وذلك في بداية المباراة تحديدا في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول في المباراة وبعد ذلك حققوا التعادل -ايفرتون- وتعادلوا عبر اللاعب “دومينيك كالفيرت” في الدقيقة الـ36 من المباراة ،ولكن بعد ذلك لم يستسلم “ايفرتون” واحرز الهدف الثاني ولكن تلك المرة عبر اللاعب “ريتشارليسون” ولكن بالدقيقة الـ38 من المباراة وبعد ذلك سجل “سيغوردسون” الهدف الثالث لحساب الفريق –ايفرتون- في الدقيقة 43 من المباراة ولكن بعد ذلك تقلصت النتيجة قليلا وذلك عبر اللاعب “إيريك لاميلا” الذي احرز الهدف الثاني للسبيرز بالدقيقة 45 في الشوط الاول من المباراة.

اما بالنسبة لأحداث الشوط الثاني من المباراة سجل اللاعب “سانشيز” الهدف الثالث لـ فريق “توتنهام” بالدقيقة الـ58 ثم استكملت المباراة بالاثارة ليسجل فريق نادي “إيفرتون” الهدف الرابع بالدقيقة الـ69، وبعد ذلك عاد بعدها اللاعب “هاري كين” ليُضيف الهدف الرابع بالدقيقة الـ83 للفريق اللندني وبعد ذلك في الوقت الإضافي كان هناك الشوط الإضافي الأول، فقام وباغت “البرازيلي بيرنارد” فريق توتنهام وذلك عندما أحرز الهدف الخامس لإيفرتون بالدقيقة الـ97. وحاول “السبيرز” ان يحرز الهدف الخامس ثم فشل السبيرز في إحرازه، ليتأهل فريق نادي “إيفرتون” لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مباراة هوتسبير القادمة

جدير بالذكر أن فريق “السبيرز” سيواجه فريق نادي “مانشستر سيتي” يوم السبت المقبل 13 فبراير في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021. وان فريق نادي توتنهام هوتسبير حاليًّا المركز الثامن في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.

فريق توتنهام “نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم”‏ وهو نادي تأسس في 5 سبتمبر 1882 ولكن تلك المرة تحت مسمى نادي هوتسبر ‏، ويوجد مقره في شمال البلد الإنجليزية التي هي لندن والنادي. يلعب في الدور الانجليزي الممتاز، وألوان النادي التاريخية هي الأبيض و “الكحلي”.