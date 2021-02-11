كأس مصر.. وادي دجلة يكتسح البنك الأهلي ويتأهل لدور الـ16

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة الفوز على حساب البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات كأس مصر .
أحرز أهداف وادى دجلة أنتوى فى الدقيقة 21 ، ومحمد هلال فى الدقيقة 55 وجيرجينيو فى الدقيقة 91 ، وجاء هدف البنك الأهلى الوحيد عن طريق محمد دبش فى الدقيقة 42 .
خاض وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : مسعد عوض.
خط الدفاع : خالد رضا، أحمد مجدي، كريم الدبيس وإبراهيم ريعو .
خط الوسط : أحمد سعيد، محمد هلال ، إبراهيم عايش.
خط الهجوم : رودني أنطوي، كالديرون، صالح نصر.
وفى المقابل لعب البنك الأهلى بتشكيل مكون من : محمود الزنفلي- محمد أحمد محمد " دبش" - محمد جمال بسيوني - عاصم صلاح - أحمد محمود عبد الودود - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - محمد عصام - محمد فخري- لاميرا.
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