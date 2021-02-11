مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ محمد عواد

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. ويخضع محمد عواد حاليا لبرنامج خاص وضعه له الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو. وفضل الجهاز الفني للزمالك خوض الحارس الدولي لتدريبات منفردة على هامش مران اليوم، وعدم التواجد في المران الجماعي مع باقي حراس الفريق.

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